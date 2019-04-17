مصر تجري استفتاء على تعديلات دستورية بداية من يوم الجمعة حتى الاثنين المقبل

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديلات دستورية، تزيد مدة الرئاسة وتسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالترشح لمرة ثالثة، ابتداء من بعد غد الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم في مؤتمر صحفي اليوم أن “الهيئة حددت موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصرين في الخارج أيام 19 و20 و21 نيسان/ أبريل الجاري”.

وأضاف أن “الاستفتاء على التعديلات داخل مصر سيكون أيام 20 و21 و22 نيسان/ أبريل الجاري”.

المصدر: وكالة سبوتنيك