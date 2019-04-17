عبد الله السلام: فيتو ترمب يثبت أن أمريكا صاحبة قرار الحرب على اليمن

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، أن أمريكا صاحبة قرار الحرب على اليمن وما بقية دول العدوان إلا تبعا لها ومنفذة لرغباتها وأطماعها.

وأوضح عبدالسلام في تغريده له على تويتر اليوم الأربعاء، أن استخدام ترمب الفيتو ضد قرار وقف الدعم الأمريكي للمعتدين على اليمن يدين أمريكا بكل ما لحق اليمن من مجازر وحصار ظالم على مدى أكثر من اربع سنوات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدم، أمس الثلاثاء، حق النقض “الفيتو” ضد قرار للكونغرس يطالبه بوقف الدعم الأميركي للعدوان الذي تقوده السعودية في اليمن، وهي المرة الثانية التي يلجأ فيها الرئيس الى هذه الصلاحية منذ تسلمه منصبه.

وقال ترامب في بيانه إن “هذا القرار يشكل محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرّض حياة المواطنين الأميركيين والجنود الشجعان للخطر سواء اليوم أم في المستقبل”.

المصدر: موقع انصار الله