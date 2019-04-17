مساعد الرئيس الروسي: الاستعدادات النشطة جارية لعقد قمة بين بوتين وكيم جونغ أون

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن الاستعدادات النشطة جارية على قدم وساق لعقد اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، ويمكن عقده في أي مكان.

وقال أوشاكوف رداً على سؤال الصحفيين بهذا الشأن: “يجري التحضير النشط لعق لقاء محتمل”.

وأضاف في سياق رده على سؤال توضيحي حول إمكانية عقد مثل هذه القمة في فلاديفوستوك الروسية: “يمكن أت تُعقد في أي مكان، والاستعدادات جارية بنشاط”.

وفي الوقت نفسه، وجد مساعد الرئيس صعوبة في تحديد مواعيد الاجتماع المحتمل، قائلاً: “لا أستطيع أن أقول بعد”.

هذا وأعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 4 آذار/مارس الماضي، عن أمل بلاده بتحديد موعد لقاء الرئيس، فلاديمير بوتين، مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، مؤكدا أن موسكو وبيونغ يانغ، على اتصال دائم عبر القنوات الدبلوماسية للاتفاق على القمة. وأعلن بيسكوف، في الـ28 من شباط/فبراير الماضي، أن لقاء بوتين، وكيم جونغ أون، مازال قائما على جدول أعمال الرئيس الروسي، لكن لا توجد اتفاقيات محددة بعد.

وكان بوتين، قد صرح خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، في أيلول/سبتمبر عام 2018، بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يمكنه زيارة روسيا في أي وقت يناسبه.

المصدر: وكالة سبوتنيك