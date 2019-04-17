قديروف: الغرب يقسّم الإرهابيين إلى جيدين وسيئين

رأى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية لا تدرك تماما التهديد الإرهابي، وبالتالي تقسم المسلحين إلى جيدين وسيئين، بينما “تنسى أنه لا يوجد إرهابيون جيدون”.

وقال قديروف عبر قناته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “تيليغرام”، بأن الدول الرائدة في الغرب “غير مدركة تماما لحجم التهديد والعواقب المحتملة لأعمال المنظمات الإرهابية”.

وأكد الرئيس الشيشاني أن “الإرهاب في الوقت الحالي، لا يقل خطورة على المجتمع الدولي من أنواع الأسلحة الهجومية الحديثة، بما في ذلك وأسلحة الدمار الشامل”.

وأشار إلى أن “روسيا تعرض باستمرار على الغرب توحيد الجهود في الحرب ضد الإرهاب، لكن الغرب يقسم الإرهابيين إلى جيدين وسيئين. وفي الوقت نفسه، ينسون أنه لا يوجد إرهابيون جيدون. هذا الشر يعود دائما إلى مكان نشأته”.

وأعاد قديروف إلى الأذهان، بأن الدول الغربية في وقت ما: “صفقت لإرهابيين ملؤوا الشيشان”. وختم بالقول “لقد أطلقوا عليهم اسم مقاتلين من أجل الاستقلال والحرية والديمقراطية. وتلقوا[من الغرب] تمويلا سخيا ودعما معنويا وسياسيا من جميع العواصم الغربية. واليوم ، فإن قادة الإرهابيين، الباقين على قيد الحياة، يقضون وقتا هادئا في إنكلترا ودول أخرى”.

المصدر: وكالة سبوتنيك