سلامة عن قصف طرابلس: استخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب

أدان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة القصف الذي تعرضت له مناطق آهلة بالمدنيين في العاصمة طرابلس، الليلة الماضية، مشددا على أنها جريمة حرب يعاقب عليها مرتكبوها ومن يصدر لهم الأوامر.

وقالت البعثة الأممية في بيان، ظهر اليوم الأربعاء “يدين غسان سلامة بأشد العبارات القصف الصاروخي العنيف الذي استمر طوال الليل على حي أبو سليم السكني ذي الكثافة السكانية العالية في طرابلس والذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. ووفقاً لمصادر طبية أولية، كان من بين الخسائر البشرية إصابة نساء وأطفال فيما فقدت إحدى العائلات أماً وابنة وحفيدة”.

وأضاف سلامة “بعميق الحزن والأسى، أقدم خالص التعازي لعائلات الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”، مضيفاً “إن الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب”.

وشدد سلامة على أن “المسؤولية عن مثل هذه الأعمال لا تقع على عاتق الأفراد مرتكبي هذه الاعتداءات العشوائية فحسب، بل يمكن أن يتحملها أيضاً كل من يصدر الأوامر لهم”.

وأعلنت البعثة الأممية في بيانها “بلغ إجمالي العدد المؤكد من الضحايا المدنيين 54 ضحية، بينهم 14 قتيلاً و40 جريحاً، ومن بين هؤلاء أربعة من العاملين في المجال الصحي لقوا حتفهم أثناء أداء الواجب. ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير الكارثي على السكان المدنيين طالما استمرت الأعمال العدائية”.

وأكدت البعثة “على وجوب احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان احتراماً كاملاً، كما يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك