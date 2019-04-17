الوزير حسن خليل: مشروع الموازنة لا يتضمن ما يحكى عن تخفيضات على الرواتب واتمنى على المواطنين ان يحكموا على هذا الامر عند اصدار الموازنة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2019 - 14:43

الوزير حسن خليل: مشروع الموازنة لا يتضمن ما يحكى عن تخفيضات على الرواتب واتمنى على المواطنين ان يحكموا على هذا الامر عند اصدار الموازنة

منذ 25 mins 17 April، 2019
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