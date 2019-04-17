الذهب يواصل الهبوط.. وماذا عن المعادن الاخرى؟

هبطت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي فيما عززت بيانات اقتصادية تدعو للتفاؤل في الآونة الأخيرة ومؤشرات على تحقيق واشنطن وبكين تقدماً في الخلاف التجاري الدائر بينهما منذ نحو العام، الإقبال على المخاطرة.

ويدفع تحسن الأوضاع الاقتصادية المستثمرين للاتجاه للأسهم وهي أصول تدر عائداً وتجنب الذهب الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1285.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 0532 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة نزل الذهب إلى 1281.96 دولار وهو أقل مستوى منذ الرابع من نيسان.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 % الي14.96 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ 26 ديسمبر عند 14.81 دولار في الجلسة السابقة.

وكسب البلاتين 0.1 % في المعاملات الفورية إلى 885.63دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.4 % إلى 1366.44 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز