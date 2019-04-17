نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم (وكالة الصحافة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2019 - 14:44
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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: نرفض العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ونقف إلى جانب طهران ضدها
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قتلى وجرحى بصفوف قوى العدوان في عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم قبالة السديس في نجران
حكومة الوفاق الليبية تتهم المشير خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب عقب مقتل 3 أشخاص على الأقل بقصف على العاصمة طرابلس
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء حول حريق كاتدرائية نوتردام
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في الحفل السنوي لكشافة الإمام المهدي (ع) يوم الإثنين المقبل الساعة 17:00 بتوقيت بيروت
تستقبل جمعية الإمداد مساهمتكم لدعم المتضررين من الفيضانات في إيران في مكاتبها وعبر حساب رقم 1-26-814 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن في لبنان
نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم (وكالة الصحافة الفرنسية)
منذ 2 ساعة
17 April، 2019
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