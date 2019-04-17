ذبيان: مشهد الإعتصامات مؤشر خطير والحل لا يأتي على حساب المواطنين والفقراء

دعا رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان الطبقة السياسية الحاكمة الى التوقف أمام مشهد الإعتصامات المطلبية للعسكريين المتقاعدين وموظفي الإدارات في المؤسسات الحكومية العامة، والتي تعد مؤشراً خطيراً الى الحال التي وصلت اليه البلد على المستوى الشعبي نتيجة للوضع الإقتصادي المتفاقم، وهو ما يدفعنا لدق ناقوس الخطر من خطورة المرحلة المقبلة وما تحمله من تداعيات سلبية على المستوى الوطني بشكل عام.

وسأل ذبيان “هل الحل لمنع الانهيار المالي والاقتصادي يكون عبر ما يحكى عن إقتطاع من رواتب العسكريين المتقاعدين والموظفين، في وقت تفوح روائح الهدر والفساد والصفقات على مختلف المستويات حيث أن ضبطها ومكافحتها يشكل العلاج الناجع للأزمة التي تتهدد المالية العامة في لبنان، فالحل لا يجب أن يأتي على حساب المواطنين والفقراء، بينما تغرق الطبقة السياسية بنعيم السلطة دون ان تشعر بألم ومعاناة الناس الذي بات همهم تأمين لقمة عيشهم بكرامة ودون منة من مسؤول أو سياسي”.

المصدر: موقع المنار