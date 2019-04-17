الطقس في لبنان غداً غائم دون تعديل بدرجات الحرارة ودون معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من السنة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الخميس غائماً جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة و“تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من السنة” .

– الحالة العامة:

منخفض جويّ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً حتى مساء يوم الاربعاء، يعود الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي جديد اعتباراً من يوم الجمعة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: غائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة أحياناً وتنشط الرياح أحياناً كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال الليل.

– الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من السنة .

– الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة تشتد اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠متر وما فوق ليلًا.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 12 و 21 درجة، فوق الجبال تتراوح ما بين 6 و 12 درجة، في الأرز تراوح درجات الحرارة ما بين صفر و 8 درجات، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 7 و 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة ، سرعتها بين ١٠ و ٤٠ كلم/س .

– الانقشاع: متوسط يسوء أحياناً بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٩٠% .

– حال البحر: مائج الى هائج.

– حرارة سطح الماء: ١٨°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٢ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية