روسيا ترصد 3 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة وتركيا 11 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات اللاذقية (1) وحماة (1) وإدلب (1)، في حين رصد الجانب التركي 11 خرقا في محافظات حماة (6) وحلب (4) وإدلب (1). هذا وخلال 24 ساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.165 طن إلى إحدى بلدات ريف حلب. وبشكل عام تم تنفيذ 2099 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3340.28 طن.

وأضاف المركز أنه خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك بلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.