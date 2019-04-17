جرافات الاحتلال تهدم منزل الشهيد البرغوثي شمال رام الله

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر الاربعاء بهدم منزل الشهيد صالح البرغوثي في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله. وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال معززة بجرافات عسكرية اقتحمت بلدة كوبر في ساعات الصباح الاولى، وباشرت بهدم منزل الشهيد صالح البرغوثي . واندلعت مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في أرجاء القرية تخللها إطلاق الاحتلال للرصاص الحي والقنابل الغازية، ما أدى لإصابة شاب بقنبلة غاز برأسه، كما اعتدى الجنود على صحفيين.

وكانت قوات الاحتلال قد افرجت قبل ايام عن الاسير عمر البرغوثي “ابو عاصف” بعد اعتقاله عقب اغتيال نجله صالح في كانون الاول/ديسمبر الماضي. وكانت سلطات الاحتلال هدمت في السابع من الشهر الجاري منزل الأسير عاصم البرغوثي، شقيق الشهيد صالح، في بلدة كوبر، بتهمة تنفيذ عمليتي إطلاق نار شرق رام الله.

واغتالت قوات الاحتلال الشهيد صالح البرغوثي في كانون الأول الماضي في بلدة سردا، بزعم مشاركته بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة “عوفرا”، وتلا ذلك ملاحقة قوات الاحتلال لشقيقه عاصم، الذي تم اعتقاله بعد أكثر من شهر على اغتيال صالح.

المصدر: فلسطين اليوم