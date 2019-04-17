ترامب يستخدم حق النقض ضد قرار الكونغرس وقف دعم واشنطن للعدوان الذي تقوده السعودية في اليمن

استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء حق النقض ضد قرار للكونغرس يطلب منه إنهاء المشاركة الأميركية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وهي المرة الثانية التي يقوم فيها بخطوة كهذه منذ تسلمه منصبه.

وقال ترامب في بيان إن “هذا القرار يشكل محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرض حياة المواطنين الأميركيين والجنود الشجعان للخطر سواء اليوم أم في المستقبل”.

وأضاف ترامب أن الدعم الأميركي ضروري لـ “حماية أمن أكثر من 80 ألف أميركي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات من اليمن”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية