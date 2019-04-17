القائد العام للجيش الايراني: محاولات اميركا اليائسة في وصم الحرس الثوري بالارهاب عقيمة

اعتبر القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي، محاولات اميركا اليائسة والمثيرة للسخرية في وصم الحرس الثوري بالارهاب بانها عقيمة.

وفي كلمته اليوم الثلاثاء خلال مراسم الملتقى الثامن لادبيات الجهاد والمقاومة، قال اللواء موسوي: اننا لم نر من قادة البيت الابيض سوى الظلامية والعبثية والخبث وان ممارساتهم وتحركاتهم لا يمكنها المساس اطلاقا بالنهضة الالهية للثورة الاسلامية.

واشار الى الشخصيات الزاخرة بالخير والبرکة التي برزت بعد انتصار الثورة الاسلامية، معتبرا العدد الاكبر من هؤلاء بانهم برزوا في فترة الدفاع المقدس ومن ضمنهم الشهيد صياد الشيرازي، لافتا الى خصاله الرفيعة وتاثيره في فترة حياته وبعد استشهاده.

المصدر: وكالات