لاريجاني: أثبت البرلمان الايراني أنه يقف صوتا واحدا في الدفاع عن المصالح الوطنية

قال رئيس البرلمان الايراني، يوم الثلاثاء، إن البرلمان من خلال تصويته بالاغلبية الساحقة على الخطوط العامة لمشروع التعامل بالمثل مع اميركا، أثبت انه يقف صوتا واحدا في الدفاع عن المصالح الوطنية.

وفي حديثه خلال الجلسة العلنية الثلاثاء في مجلس الشورى الاسلامي، وبعد المصادقة على الخطوط العامة لمشروع التعامل بالمثل تجاه الاجراء الاميركي بإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الارهابية، قال علي لاريجاني: ان تصويت البرلمان تصويت استثنائي؛ فهذا التصويت وهذه المصادقة اثبتت الوحدة بين نواب البرلمان في المواضيع الوطنية.

وأضاف: ان مجلس الشورى الاسلامي اثبت روحه الثورية في موضوع يتضمن جانبا وطنيا ومرتبطا بالامن القومي.

وأردف: لقد أثبت البرلمان انه يقف صوتا واحدا في الدفاع عن المصالح الوطنية، وهذا موضوع قيم للغاية، ويجب على الاميركان ان يدركوه جيدا.

المصدر: وكالات