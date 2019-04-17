أردوغان: الحريق الرهيب الذي دمر كاتدرائية نوتردام أحزننا للغاية

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن “الحريق الرهيب الذي دمر ​كاتدرائية نوتردام​، أحد رموز ​باريس​ وتراث البشرية، أيضا أحزننا للغاية”، مشيراً إلى أنه “باسمي ونيابة عن شعبي، أتمنى أن يتعافى الشعب الفرنسي مما حدث”.

واندلع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس. وتعد الكاتدرائية من أهم المعالم السياحية في ​فرنسا​، حيث يزورها ملايين السياح سنويا. وبدأت أعمال بناء الكاتدرائية الكاثوليكية عام 1163 لتنتهي في عام 1345، ولعبت الكاتدرائية دورا تاريخاً لدى ملوك فرنسا في الماضي، الذين اعتادوا القيام بالاحتفالات الدينية والتأبينية داخلها، ما جعل منها أشهر كاتدرائية فرنسية، نظرا لدورها التاريخي ولضخامة بنيانها ولفن عمارتها.

المصدر: وكالات