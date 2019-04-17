نتنياهو متباهيا: العديد من زعماء العرب هنأوني بالفوز – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 17 2019 - 01:34

نتنياهو متباهيا: العديد من زعماء العرب هنأوني بالفوز

منذ 36 mins 17 April، 2019
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو
عربي وإقليمي - كيان العدو

كشف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تلقى اتصالات هاتفية من زعماء دول عربية وإسلامية كثيرين هنأوه بفوز حزبه “الليكود” في انتخابات الكنيست التي جرت في 9 نيسان/أبريل.

وأكد نتنياهو، في خاطب ألقاه الثلاثاء خلال حفل نظمه “الليكود” للاحتفال بنتائجه في الانتخابات، أن الحديث يدور عن أكثر من “زعيم واحد أواثنين”، حسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وعبر نتنياهو عن أمله بأن هذه الاتصالات تدل على اعتراف أصحابها بتحول الكيان الإسرائيلي خلال فترة توليه منصبه إلى “قوة عالمية صاعدة.. ودولة قوة ومستقلة وتقدمية”، معتبرا أن ذلك يفتح “نافذة لمستقبل أفضل لإسرائيل”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة