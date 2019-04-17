نتنياهو متباهيا: العديد من زعماء العرب هنأوني بالفوز

كشف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تلقى اتصالات هاتفية من زعماء دول عربية وإسلامية كثيرين هنأوه بفوز حزبه “الليكود” في انتخابات الكنيست التي جرت في 9 نيسان/أبريل.

وأكد نتنياهو، في خاطب ألقاه الثلاثاء خلال حفل نظمه “الليكود” للاحتفال بنتائجه في الانتخابات، أن الحديث يدور عن أكثر من “زعيم واحد أواثنين”، حسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وعبر نتنياهو عن أمله بأن هذه الاتصالات تدل على اعتراف أصحابها بتحول الكيان الإسرائيلي خلال فترة توليه منصبه إلى “قوة عالمية صاعدة.. ودولة قوة ومستقلة وتقدمية”، معتبرا أن ذلك يفتح “نافذة لمستقبل أفضل لإسرائيل”.

المصدر: وكالات