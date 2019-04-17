السيسي يتصل برئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن “السيسي شدد خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس المجلس الانتقالي للسودان على مساندة بلاده لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة”.

وأضاف: “السيسي أعرب عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للسودان”، مؤكد على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص القاهرة على تجاوز الخرطوم لهذه المرحلة.

وشدد السيسي على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان على تحقيق استحقاقات المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية.

من جهته، أطلع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، السيسي على تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها المجلس في التعامل معها.

المصدر: وكالات