موغيريني تطالب بإرسال سفن حربية إلى المتوسط لمكافحة تهريب الاسلحة والنفط

حضت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني الثلاثاء دول الاتحاد الأوروبي على إعادة ارسال سفن حربية إلى البحر المتوسط للسماح لعملية “صوفيا” بمكافحة تهريب الأسلحة والنفط في ليبيا.

وقالت خلال نقاش في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “بدون سفن، لا تستطيع صوفيا الوفاء بمهمتها المتمثلة في فرض حظر على الأسلحة والنفط في ليبيا”. وتابعت “إنها مسؤولية الدول الأعضاء، إنها خيارهم وآمل أن يغيروا رأيهم في الأسابيع المقبلة، هذا سيكون له معنى”.

وقالت موغريني أيضا “هذا ليس سرا، لقد أوصيت الدول الأعضاء بعدم سحب السفن العاملة في المياه الدولية لأنها كانت رادعة للغاية ضد مهربي المهاجرين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية