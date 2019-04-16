مشروع قرار أممي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

عرضت بريطانيا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا بعدما أطلقت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس، وفق نص المشروع.

وجاء في مشروع القرار أن هجوم “الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر “يهدد الاستقرار في ليبيا وآفاق الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل للأزمة”.

وينص المشروع على أن مجلس الأمن “يطالب جميع الافرقاء الليبيين بوقف التصعيد فورا، والتزام وقف إطلاق النار، والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل ضمان وقف تام وشامل للأعمال العدائية في ليبيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية