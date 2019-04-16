مبعوث أممي جديد للعمل مع الاتحاد الأفريقي بشأن الأزمة السودانية

عين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الثلاثاء مبعوثا جديدا للسودان للعمل مع الاتحاد الأفريقي في التوسط لإنهاء الأزمة التي تسبب بها تولي المجلس العسكري الانتقالي السلطة في البلاد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام إنه تم تعيين نيكولاس هايسوم، المحامي الجنوب أفريقي الذي عمل مبعوثا للأمم المتحدة في الصومال وأفغانستان والسودان وجنوب السودان، ليدعم جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الجيش والمحتجين.

ودعا الاتحاد الأفريقي الجيش السوداني إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية خلال 15 يوما، ووصف تولي الجيش السلطة بأنه “انقلاب”.

وهدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد بتعليق عضوية السودان في المنظمة التي تضم 55 بلدا إذا لم يتحرك باتجاه إقامة حكم مدني. وصرح دوجاريك للصحافيين “لقد أصدر الاتحاد الأفريقي بيانا واضحا جدا”، مؤكدا أن هايسوم “سيبذل كل ما في وسعه لدعم هذه الجهود”. وناقش غوتيريش تعيين هايسوم هاتفيا الثلاثاء مع موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية