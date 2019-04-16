ترامب يصف تحقيق مولر بأنه “أبرز عملية خداع” بهدف إنهاء رئاسته

قبل يومين من نشر تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016، قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أن ما حدث هو “أبرز عملية خداع” كان هدفها انهاء رئاسته.

وكتب في تغريدة أنها “أبرز عملية خداع في التاريخ السياسي” حول التحقيق في صلاته بروسيا معتبرا أن التحقيق محاولة سرية لإنهاء ولايته الرئاسية.

وأضاف ترامب “إذا كانت وسائل الإعلام الرئيسية نزيهة، وهي ليست كذلك، فستكون هذه القصة أكبر وأكثر أهمية من ووترغيت” في إشارة إلى فضيحة السبعينات السياسية التي أسقطت الرئيس ريتشارد نيكسون.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية