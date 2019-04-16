سلسلة اخبار محلية متفرقة..

– اعلنت بلدية دير الزهراني “انه في اطار تأمين السلامة العام المرورية على اوتوستراد حبوش – النبطية، وتلافيا للحوادث المميتة التي تحصل باستمرار، ومتابعة لعملها في تأمين السلامة العامة المرورية لاهلنا واحبائنا وحفاظا على حياتكم وحياة اولادكم، تم وضع كاميرا مراقبة لتسجيل حالات المرور بعكس السير على ان تزود قوى الأمن الداخلي بهذه التسجيلات لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين.

وطلبت من الجميع عدم القيادة بعكس السير باتجاه مفرق رومين او افران يونس وعليكم ان تسلكوا الطرق التالية لتجنب حصولكم على ضبط وغرامة.

– لسالكي طريق رومين استخدام الفتحة الموجودة امام بلدية ديرالزهراني او الالتفاف خلف سنتر علوش.

– للذهاب الى افران يونس استخدام طريق التابلاين – مفرق خلة الزيتونة وليس القيادة بعكس السير.

– للشاحنات التي ترغب سلوك مفرق رومين، استخدام الفتحة المقابلة للبلدية او الالتفاف على جسر حبوش لحين توسعة الفتحة امام البلدية.

وطلبت من جميع اهالي اقليم التفاح عدم ايقاف سياراتهم على الطريق الممتد من خلف سنتر علوش (اراغيل الحسن) وحتى مفرق رومين – بناية بنك بيروت تحت طائلة الغرامة والحجز وذلك بدءا من صباح بعد غد الخميس.

– استشهدَ المواطن اللبناني محمد حسين غانم جرَّاءَ انفجارِ قنبلة عنقودية من مخلَّفات الاعتداءات الاسرائيلية أثناءَ عملِه في الزراعةِ في سهل راس العين جنوب صور.

– صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملاحقة قضايا الاتجار بالمخدرات وترويجها في جميع الاراضي اللبنانية، تمكنت الشعبة من تحديد هوية أفراد عصابة تنشط بشكل مكثف في ترويج أنواع مختلفة من المخدرات في منطقتي كسروان وجبيل وهم اللبنانيون:

– ش. ط. (مواليد عام 1987) وهو الرأس المدبر للعصابة.

– ا. ا. (مواليد عام 1980)

– س. ا. (مواليد عام 1992)

بتاريخ 9/ 4/ 2019، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة نفذت قوة من الشعبة كمينا محكما، تمكنت بنتيجته من توقيفهم بالجرم المشهود في بلدة بلاط، على متن سيارة نوع فولفو لون ابيض.

ضبط بحوزة الاول /48/ مظروفا بداخلها مادة الهيرويين زنتها حوالي 12 غ.، و/17/ مظروفا بداخلها مادة ال “فري باز” زنتها حوالي /10/ غ.، ومظروفا واحدا بداخله حوالي /2/ غ. من مادة الكوكايين.

بتفتيش منزل الرأس المدبر للعصابة، ضبط بداخله مواد تستعمل في توضيب المخدرات، وميزان حساس، وماكينة تختيم الأكياس، إضافةً الى: /3/ اكياس تحتوي على مادة الهيرويين زنتها حوالي /56/ غ.، وكيس واحد بداخله مادة حشيشة الكيف زنته حوالي /35/ غ.، وكيس آخر بداخله حوالي /48/ غ. من مادة الماريجوانا وغصن ماريجوانا، وورقتين نقديتين مزيفتين من فئة (خمسين ألف ل. ل.) تحملان الرقم ذاته.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بترويج المخدرات والعملة المزيفة في مناطق جبيل وكسروان. أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

– صدر عن المديرية العامة للامن العام، البيان التالي: ” يقوم بعض الأشخاص بفتح حسابات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي خصوصا على موقع فايسبوك، ويعمدون إلى التواصل مع الرعايا السوريين المتواجدين في لبنان، ويعرضون عليهم خدمات تتعلق بتسوية أوضاعهم، وتسهيل معاملاتهم لدى المديرية العامة للأمن العام.

بناء عليه، تنبه المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين وكل الأجانب المتواجدين في لبنان وجوب الحذر من الوقوع ضحايا عمليات نصب وإحتيال تمارس عليهم من قبل هؤلاء الأشخاص، وتدعو كل من تعرض عليه أعمال من هذا النوع وجوب الإفادة فورا لدى أقرب مركز للمديرية العامة للأمن العام.

– نظمت مدارس المهدي-الشرقية في الجنوب احتفالاً تكريمياً لأمهاتِ عددٍ من شهداءِ المقاومة الإسلامية. حضر الإحتفالَ عددٌ من أفرادِ الطاقمِ الإداري والتعليمي في المدرسة إلى جانبِ جمعٍ من الطلاب من مختلفِ الفئاتِ العمرية، وتخلله عرضٌ مسرحيٌ من وحيِ المناسبة وكلماتٌ شددت على عظمة تضحياتِ عوائلِ الشهداءِ الذين قدَّموا ابناءَهم فداءً للوطن.

– مساندةً لمتضرري السيولِ في ايران، نظمت جمعية الإمدادِ في بعلبك حملةَ تبرعاتٍ توزعت خلالَها فرقُها وعناصرُها في الشوارعِ والأحياء، حيث انتظموا في حواجزَ لاستقبالِ التبرعاتِ المادية. وقد لاقت هذه الخطوةُ تجاوباً واسعاً من قبلِ الأهالي الذين شددوا على أهميةِ دعمِ الشعوبِ المستضعفة.

– صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخه، عثرت دورية من مديرية المخابرات في أرض زراعية تقع بين بلدتي عين الزيت وخربة داوود – عكار، على مدفع هاون عيار 82 ملم، مع قاعدة وخمسة صناديق ذخيرة عائدة له (50 قذيفة)، كما عثرت دورية أخرى من المديرية المذكورة في محلة وادي عطا – عرسال على أسلحة وذخائر وأعتدة عسكرية مختلفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية. وتجري متابعة الموضوع بإشراف القضاء المختص”.

– نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الرابع، ندوة للتوعية من مخاطر الألغام وكيفية تعزيز التنمية والأمان، ألقاها الملازم أول فواز فرح من الجيش اللبناني والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، بحضور مدير الكلية الدكتور أنطونيوس أبو كسم وعدد من الأساتذة والإداريين والطلاب.

– أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن إصابة المدعو ج.ص، بجروح وكسور، جراء إنحراف سيارته ال”بي ام دبليو” سوداء وانقلابها على جانب طريق عام بصرما في الكورة. وعمل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على نقله إلى مستشفى الكورة لتلقي العلاج.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام