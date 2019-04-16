تحذير من الجيش حول معايير استعمال طائرات التحكم عن بعد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2019 - 19:22

تحذير من الجيش حول معايير استعمال طائرات التحكم عن بعد

منذ 47 mins 16 April، 2019
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “تحذر هذه القيادة مالكي طائرات التحكم عن بعد على مختلف أنواعها وأحجامها، من خطورة استعمالها فوق الأراضي اللبنانية، وبخاصة قرب المراكز العسكرية والأماكن الحساسة والحيوية، من دون ترخيص صادر عن مديرية التوجيه، تحت طائلة إسقاطها والملاحقة القانونية بحق مشغليها، نظراً لما يمكن أن تشكله من مخاطر جسيمة على المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والسلامة العامة وعلى الطائرات العسكرية والمدنية، وقد يؤدي إلى وقوع حوادث مميتة. وتذكّر هذه القيادة بأن المستندات اللازمة لطلب ترخيص تصوير بواسطة طائرة صغيرة متوافرة على موقع الجيش الإلكتروني www.lebarmy.gov.lb”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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