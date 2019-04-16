الكويت: الرؤى متطابقة مع روسيا حيال مختلف قضايا المنطقة

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن “هناك تطابقا في الرؤى بين الجانبين العربي والروسي، بشأن سبل إيجاد حلول لأزمات منطقة الشرق والأوسط وشمال أفريقيا”.

وقال الجار الله في حديث له على هامش فعاليات منتدى التعاون العربي – الروسي، بالعاصمة الروسية موسكو الثلاثاء “روسيا تملك القدرة على لعب دور فعال ومؤثر حيال قضايا المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا، فضلا عن مناقشة الجهود المشتركة، للتصدي للإرهاب”.

وأضاف الجار الله “جهود الكويت متواصلة لاحتواء الخلاف بين الأشقاء”، وتابع “نحن دائما نأسف لاستمرار هذا الخلاف ولكن دائما في نفس الوقت لدينا أمل كبير بأن يأتي يوم ونتمكن من احتواء هذا الخلاف”.

وعن تطبيع العلاقات مع العدو الاسرائيلي، قال الجار الله “نحن يمكن أن نؤكد دائما بأن الكويت آخر دولة عربية تطبع مع إسرائيل”.

المصدر: سبوتنيك