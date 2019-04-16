مصرع وإصابة العشرات من عناصر العدوان قبالة جيزان

قتل وجرح العشرات من عناصر قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن الثلاثاء في كسر زحف واسع لهم قبالة جيزان.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف واسع نفذه المرتزقة شرق حيران استمر لساعات، وكبدتهم خسائر بشرية ومادية جسيمة”.

وأشار المصدر إلى أن “القوة الصاروخية استهدفت تجمعات للمرتزقة خلال الزحف الفاشل بصاروخ زلزال1 وقذائف المدفعية، محققة إصابات مباشرة”.

وأكد المصدر “سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي خلال انكسار زحفهم شرق حيران قبالة جيزان”.

المصدر: موقع انصار الله