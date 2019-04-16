لاریجاني: التصویت بأغلبیة ساحقة على مشروع الرد بالمثل علی القرار الأمیركي یعكس وحدة النواب بالنسبة للمواضیع الوطنیة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2019 - 17:01

لاریجاني: التصویت بأغلبیة ساحقة على مشروع الرد بالمثل علی القرار الأمیركي یعكس وحدة النواب بالنسبة للمواضیع الوطنیة

منذ 13 mins 16 April، 2019
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