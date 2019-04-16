لاریجاني: التصویت بأغلبیة ساحقة على مشروع الرد بالمثل علی القرار الأمیركي یعكس وحدة النواب بالنسبة للمواضیع الوطنیة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2019 - 17:01
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الرئيس الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني: القرار الاميركي ضد الحرس الثوري يأتي مكملاً لسياسات واشنطن الخاطئة
الأسد وظريف: سياسات أميركا لن تنجح في ثني ايران وسوريا وحلفائهما في مواصلة الدفاع عن حقوق شعوبها
الأسد وظريف يبحثان الجولة المقبلة من محادثات استانة وأهمية التواصل الدائم بين دمشق وطهران لتنسيق المواقف المشتركة
وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه نظيره السوري: مقاومة الشعب السوري أنقذت المنطقة من خطر كبير
لبنان: اعادة فتح الطرقات بعدما قطعها العسكريون المتقاعدون صباحا احتجاجا على قرار اقتطاع جزء من رواتبهم
وزير الخارجية اللبناني ونظيره الروسي يبحثان في موسكو مسألة عودة النازحين السوريين في لبنان إلى وطنهم
استشهاد مواطن بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدو الإسرائيلي بسهل رأس العين جنوب صور
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية وتزعم العثور على سلاح من طراز كارلو
فرق الإطفاء تسيطر على حريقٍ شبّ في منطقة المصلى المرواني في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى
الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع: انتزاع مطالب الأسرى من مصلحة السجون كان ثمرة صمودهم الأسطوري
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: ما بين 5 و 21 ألف مسلح من " داعش" لا يزالون يتحركون بين العراق وسوريا وتركيا
الخارجية الكازاخستانية: لقاء جديد حول سوريا يومي 25 و 26 من الجاري في مدينة نور سلطان
سانا: الجيش السوري يدمر مستودع ذخيرة لإرهابيي جبهة النصرة في بلدة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الشرقي
الجيش السوري يقضي على إرهابيين من جبهة النصرة في بلدة جرجنار بريف إدلب الجنوبي الشرقي
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن صاروخ باليستي محلي الصنع "بدر-F" يبلغ مداه 160 كلم
العميد يحيى سريع: هناك صواريخ أخرى ستدخل الخدمة إذا استمر العدوان على بلدنا
النظام البحريني يصدر حكما يتراوح بالسجن 3 سنوات والمؤبد بحق 138 مواطناً مع اسقاط الجنسية عنهم
السودان: المجلس العسكري الانتقالي يؤكد بقاء قواته المشاركة في تحالف العدوان السعودي الأميركي في اليمن
تجمع المهنيين السودانيين: ندعو الى التمسك بخيار السلمية وعدم الانجرار للعنف حتى تحقيق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة
الجزائر: استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز من منصبه
منظمة الصحة العالمية: حصيلة ضحايا العنف في ليبيا بلغت 174 قتيلا و756 جريحا منذ بدء الاشتباكات
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أدعو خليفة حفتر لسحب قواته من طرابلس ووقف إطلاق النار بشكل فوري
قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران يثمن الدعم الرسمي والشعبي لحرس الثورة في مواجهة القرارات الأميركية
قائد الحرس الثوري يعتبر إجراء واشنطن ضد الحرس ناجما عن غيظها من سلسلة هزائمها في المنطقة
وزير الدفاع التركي: قد نجري تعديلات على المعايير الفنية لمنظومة "أس-400" إذا أثبتت واشنطن أنها تمثل تهديدا
الشرطة الكندية تعلن مقتل 4 أشخاص بحوادث إطلاق نار في ثلاث مناطق منفصلة بمدينة بينتيكون غربي البلاد
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لاریجاني: التصویت بأغلبیة ساحقة على مشروع الرد بالمثل علی القرار الأمیركي یعكس وحدة النواب بالنسبة للمواضیع الوطنیة
منذ 13 mins
16 April، 2019
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