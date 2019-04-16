القوة الصاروخية اليمنية تزيح الستار عن منظومة “بدر – إف” الباليستية

بالتزامن مع ذكرى السنوية الأولى لإستشهاد الرئيس اليمني صالح الصماد كشف المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع عن صاروخ بدر_أف محلي الصنع.

وقال سريع إن “السلاح الجديد هو عبارة صاروخ تم تطويره في مركز الدراسات المتخصص التابع للقوة الصاروخية للقوات المسلحة اليمنية”.

وقال سريع “نجحت القوة الصاروخية في صناعة وتطوير صاروخ باليستي جديد يمثل نسخة من الصاروخ الروسي توشكا وبنفس المواصفات”، ولفت الى ان “مجمع الشهيد أبو عقيل الصاروخي قام مؤخرا بتسليم الدفعة الأولى من الصاروخ الباليستي الجديد إلى مركز العمليات الصاروخية بعد أن أستكمل مركز الدارسات المتخصص والتابع للقوة الصاروخية عملية الصناعة والتطوير”.

المصدر: موقع انصار الله + قناة المنار