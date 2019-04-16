الحسن وفنيانوس تفقدا اعمال توسعة المطار: افتتاحه بحلة جديدة أول حزيران

طمأنت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، بعد جولة تفقدية مع وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مطار رفيق الحريري الدولي، “أننا سنكون جاهزين في المهلة الموضوعة، وسأفتتح أنا ووزير الأشغال ورئيس الحكومة المطار الجديد في أول حزيران المقبل”.

وقالت: “سنحاول خلال أشهر قليلة إطلاق المطار بحلة جديدة لتخفيف معاناة المواطنين. وسنقوم كجهاز أمن المطار بتأمين كل العناصر والتجهيزات اللازمة في الوقت المحدد”.

اضافت: “يجب أن نكون جاهزين لاستقبال اللبنانيين والسياح العرب الذين سنفتح لهم قلبنا ومطارنا ومدينتنا لنستقبلهم بأفضل طريقة ممكنة”.

فنيانوس

من جهته، أعلن الوزير فنيانوس ان “مجلس الوزراء أقر 18 مليون دولار للتوسعة لكي يكون هناك إمكانية أكبر لاستقبال المسافرين”.

وقال: “علينا أن نصبر على بعضنا قليلا، وما يحصل في المطار نحن نعتذر عنه من المواطنين، ولكن هناك وقتا يجب أن نقوم بالأعمال قبل أن نصل إلى شهر الحج وموسم السياحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية