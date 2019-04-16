عودة أكثر من 950 لاجئاً سورياً إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأن أكثر من 950 لاجئا قد عاد إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. و قال المركز في بيان له بهذا الشأن: “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 966 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 305 لاجئين (92 مرأة و155 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 661 شخصا (198 امرأة و337 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما أفاد المركز أن هناك 81 نازحا قد عاد خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد. ووفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير للأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 35 عبوة ناسفة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية