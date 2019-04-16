هنية : ما جرى الليلة من اتفاق مع الاسرى سيكون له ظلال إيجابية بشأن تفاهمات التهدئة مع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2019 - 14:25
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هنية : ما جرى الليلة من اتفاق مع الاسرى سيكون له ظلال إيجابية بشأن تفاهمات التهدئة مع غزة
منذ 9 mins
16 April، 2019
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