هنية : ما جرى الليلة من اتفاق مع الاسرى سيكون له ظلال إيجابية بشأن تفاهمات التهدئة مع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2019 - 14:25

هنية : ما جرى الليلة من اتفاق مع الاسرى سيكون له ظلال إيجابية بشأن تفاهمات التهدئة مع غزة

منذ 9 mins 16 April، 2019
أخبار موقع المنار

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