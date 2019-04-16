العمل الاسلامي: التلاعب بدخل المواطن خط أحمر قد يؤدي إلى ثورة اجتماعية

أكدت “جبهة العمل الإسلامي” خلال اجتماعها الدوري في مقرها الرئيسي في بئر حسن في حضور منسقها العام الشيخ زهير الجعيد وأعضاء مجلس قيادتها في الذكرى الثالثة والعشرين على ارتكاب العدو الصهيوني مجزرة قانا، “حق لبنان الطبيعي والمشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته وكرامته ووحدة شعبه ومؤسساته، وفي تحرير ما تبقى من أراضيه المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر””.

وشددت الجبهة على “أهمية الثلاثية الدفاعية الاستراتيجية الجيش والشعب والمقاومة وأهمية محور المقاومة في المنطقة الذي هو اليوم أقوى بكثير من ما سبق في التصدي لأي حماقة أو عدوان قد يقدم عليه العدو”.

وحذرت الجبهة من “التفكير في أن تكون معالجة العجز الحاصل في الخزينة وتفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد على حساب المواطنين، معتبرة “أن التلاعب بعرق جبين الفقراء، وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، هو خط أحمر قد يؤدي إلى ثورة اجتماعية حقيقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام