قوى الامن الداخلي : توقيف أفراد عصابة لاقدامهم على ترويج المخدرات والعملة المزيفة في جبيل وكسروان

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه في “إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملاحقة قضايا الاتجار بالمخدرات وترويجها في جميع الاراضي اللبنانية، تمكنت الشعبة من تحديد هوية أفراد عصابة تنشط بشكل مكثف في ترويج أنواع مختلفة من المخدرات في منطقتي كسروان وجبيل وهم اللبنانيون:

– ش. ط. (مواليد عام 1987) وهو الرأس المدبر للعصابة.

– ا. ا. (مواليد عام 1980)

– س. ا. (مواليد عام 1992)

بتاريخ 9/ 4/ 2019، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة نفذت قوة من الشعبة كمينا محكما، تمكنت بنتيجته من توقيفهم بالجرم المشهود في بلدة بلاط، على متن سيارة نوع فولفو لون ابيض.

ضبط بحوزة الاول 48 مظروفا بداخلها مادة الهيرويين زنتها حوالي 12 غ.، و17 مظروفا بداخلها مادة الـ “فري باز” زنتها حوالي 10 غ.، ومظروفا واحدا بداخله حوالي 2 غ. من مادة الكوكايين.

بتفتيش منزل الرأس المدبر للعصابة، ضبط بداخله مواد تستعمل في توضيب المخدرات، وميزان حساس، وماكينة تختيم الأكياس، إضافةً الى: 3 اكياس تحتوي على مادة الهيرويين زنتها حوالي 56 غ.، وكيس واحد بداخله مادة حشيشة الكيف زنته حوالي 35 غ.، وكيس آخر بداخله حوالي 48 غ. من مادة الماريجوانا وغصن ماريجوانا، وورقتين نقديتين مزيفتين من فئة (خمسين ألف ل. ل.) تحملان الرقم ذاته.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بترويج المخدرات والعملة المزيفة في مناطق جبيل وكسروان.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام