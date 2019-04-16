الامن العام حذر من عمليات نصب واحتيال للرعايا السوريين والاجانب

اعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان ان ” بعض الأشخاص يقوم بفتح حسابات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي خصوصا على موقع فايسبوك، ويعمدون إلى التواصل مع الرعايا السوريين المتواجدين في لبنان، ويعرضون عليهم خدمات تتعلق بتسوية أوضاعهم، وتسهيل معاملاتهم لدى المديرية العامة للأمن العام.

بناء عليه، تنبه المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين وكل الأجانب المتواجدين في لبنان وجوب الحذر من الوقوع ضحايا عمليات نصب وإحتيال تمارس عليهم من قبل هؤلاء الأشخاص، وتدعو كل من تعرض عليه أعمال من هذا النوع وجوب الإفادة فورا لدى أقرب مركز للمديرية العامة للأمن العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام