الامن العام حذر من عمليات نصب واحتيال للرعايا السوريين والاجانب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2019 - 14:26

الامن العام حذر من عمليات نصب واحتيال للرعايا السوريين والاجانب

منذ 57 mins 16 April، 2019
الامن العام
لبنان

اعلنت المديرية العامة للامن العام   في بيان ان ” بعض الأشخاص يقوم بفتح حسابات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي خصوصا على موقع فايسبوك، ويعمدون إلى التواصل مع الرعايا السوريين المتواجدين في لبنان، ويعرضون عليهم خدمات تتعلق بتسوية أوضاعهم، وتسهيل معاملاتهم لدى المديرية العامة للأمن العام.

بناء عليه، تنبه المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين وكل الأجانب المتواجدين في لبنان وجوب الحذر من الوقوع ضحايا عمليات نصب وإحتيال تمارس عليهم من قبل هؤلاء الأشخاص، وتدعو كل من تعرض عليه أعمال من هذا النوع وجوب الإفادة فورا لدى أقرب مركز للمديرية العامة للأمن العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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