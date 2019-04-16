تجمع المهنيين في السودان يدعو إلى التمسك بخيار السلمية لمقاومة النظام وتحقيق أهداف الثورة ( سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2019 - 11:33

تجمع المهنيين في السودان يدعو إلى التمسك بخيار السلمية لمقاومة النظام وتحقيق أهداف الثورة ( سبوتنيك)

منذ 14 mins 16 April، 2019
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