تجمع المهنيين في السودان يدعو إلى التمسك بخيار السلمية لمقاومة النظام وتحقيق أهداف الثورة ( سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2019 - 11:33
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تجمع المهنيين في السودان يدعو إلى التمسك بخيار السلمية لمقاومة النظام وتحقيق أهداف الثورة ( سبوتنيك)
منذ 14 mins
16 April، 2019
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