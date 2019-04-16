مقاتلات “صاعقة” و”كوثر” تشارك للمرة الاولى في استعراض الجيش الايراني

اعلن نائب قائد القوة الجوية الايرانية العميد طيار حميد واحدي بان مقاتلات “صاعقة” و”كوثر” ايرانية الصنع ستشارك للمرة الاولى في استعراض يوم الجيش الايراني الذي يقام بعد غد الخميس.

وقال العميد طيار واحدي ان الطيارين نفذوا صباح اليوم الثلاثاء تمرين استعراض يوم الجيش بجهوزية كاملة في القاعدة الجوية الاولى “قاعدة الشهيد لشكري” في مهرآباد بطهران، علما بان استعراض العام الجاري يختلف عن سابقاته في مسالة ان المقاتلات قاذفات القنابل الوطنية الايرانية “صاعقة” و”كوثر” ستشارك فيه.

واضاف، ستقوم المقاتلات قاذفات القنابل الايرانية هذه بتقديم عروض جميلة جدا خلال الاستعراض بعون الباري تعالى لنثبت للعالم بان الحظر لن يعيقنا.

واوضح بان المقاتلات قاذفات القنابل “صاعقة” و”كوثر” و”ميغ 29″ و”اف 4″ و”اف 14″ وكذلك الطائرات المزودة للوقود 747 و 707 ستحلق من القواعد الجوية في تبريز ومهرآباد وهمدان واصفهان للمشاركة في الاستعراض.

كما اشار الى المساهمة الفاعلة للقوة الجوية في عمليات الاغاثة والانقاذ للمنكوبين بالسيول من خلال المعونات التي وجههتها للمناطق المنكوبة واقامة مستشفى متحرك وغرفة عمليات متنقلة فيها.

المصدر: وكالة فارس