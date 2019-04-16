وزير الدفاع التركي:تركيا قد تدخل تعديلات على إس-400 إذا أثبتت واشنطن أنها تمثل تهديدا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2019 - 11:34

وزير الدفاع التركي:تركيا قد تدخل تعديلات على إس-400 إذا أثبتت واشنطن أنها تمثل تهديدا

منذ 48 mins 16 April، 2019
أنظمة إس 400 للدفاع الجوي
لبنان

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي عكار، اليوم الثلاثاء، أن تركيا قد تجري تعديلات على المعايير الفنية لمنظومة الدفاع الصاروخي إس-400 إذا أثبتت الولايات المتحدة أنها تمثل تهديدا.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن عكار قوله للصحفيين خلال زيارته للولايات المتحدة: “من المرجح أن تقوم إس-400 بحماية المدن ذات الأهمية الاستراتيجية والمرافق في إسطنبول وأنقرة. في الوقت نفسه، سيتم نشر الطائرة إف-35 في القاعدة الجوية في ملطية، هذه المدن تقع بعيدا عن بعضها البعض، وإذا أثبت الجانب الأمريكي وجود تهديد، فسنقوم بإجراء تغييرات على معايير منظومة إس-400”.

المصدر: سبوتنيك

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