وزير الدفاع التركي:تركيا قد تدخل تعديلات على إس-400 إذا أثبتت واشنطن أنها تمثل تهديدا

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي عكار، اليوم الثلاثاء، أن تركيا قد تجري تعديلات على المعايير الفنية لمنظومة الدفاع الصاروخي إس-400 إذا أثبتت الولايات المتحدة أنها تمثل تهديدا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن عكار قوله للصحفيين خلال زيارته للولايات المتحدة: “من المرجح أن تقوم إس-400 بحماية المدن ذات الأهمية الاستراتيجية والمرافق في إسطنبول وأنقرة. في الوقت نفسه، سيتم نشر الطائرة إف-35 في القاعدة الجوية في ملطية، هذه المدن تقع بعيدا عن بعضها البعض، وإذا أثبت الجانب الأمريكي وجود تهديد، فسنقوم بإجراء تغييرات على معايير منظومة إس-400”.

المصدر: سبوتنيك