التهاب الغدد الليمفاوية خلف الأذن

تعتبر الغدة الليمفاوية من أهم مكونات الجهاز الليمفي في الجسم، وفي حال أصيبت بالتهابات فإنها تؤثر على مناطق عديدة في الجسم، أهمها خلف الأذن، فما هي أعراضها والأسباب المرتبطة بحدوثها؟

تعتبر تلك الغدد من مكونات الجهاز الليمفي الذي يتكون من قنوات في الجسم تشبه الأوعية الدموية، والتي تقوم بتمرير السائل اللمفي الذي يحمل خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الدفاع عن الجسم.

وظيفة الغدد الليمفاوية هي ترشيح ذلك السائل من الخلايا المريضة أو غير الطبيعية التي قد تسبب أذى للجسم، ولكن قد تحدث التهابات لتلك الغدد موزعة على مناطق عديدة في الجسم ومنها:

-في الإبطين

-تحت الفك

-خلف الأذنين

-على جانبي الفخد

-فوق عظمة الترقوة.

تصبح الغدد الليمفاوية منتفخة بسبب وجود العدوى أو المرض او الاجهاد. إن الغدد الليمفاوية المتورمة هي علامة على أن جهازك الليمفاوي يعمل على تخليص جسمك من العوامل المسببة، ومن المسببات الرئيسية لتورم الغدد خلف الأذن:

-عدوى الأذن

-البرد او الانفلونزا

-التهابات الجيوب الأنفية

-التهاب الأذن الوسطى

-عدوى فيروس نقص المناعة البشرية

-الأسنان المصابة

-عدد كريات الدم البيضاء أحادية

-التهاب الجلد

-اعتلال الغدد اللمفية

-الكيس الدهني

-بكتيريا الحلق

-سرطان الغدد الليمفاوية

-حب الشباب الذي قد ينمو ويتطور ويصبح تكتل مؤلم

-بعض انواع الادوية والاستجابة التحسسية لتلك الأدوية.

يمكنك عن طريق لمس رقبتك أسفل خط الفك مباشرة الكشف عن تورم تلك الغدد، قد تكون صغيرة بحجم البازلاء أو كبيرة مثل حبة الكرز.

قد تسبب لك الألم عند لمسها او القيام بحركات معينة مثل انحناء الرقبة أو قلب رأسك بطريقة معينة او عند مضغ الطعام.

المصدر: ويب طب