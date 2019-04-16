فرق الإطفاء تعلن “السيطرة” على حريق كاتدرائية نوتردام و”إخماده جزئيا”

أعلنت فرق الإطفاء في العاصمة الفرنسية فجر الثلاثاء أن الحريق الضخم الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في باريس مساء الإثنين ودمر أجزاء كبيرة منها أصبح “تحت السيطرة” وتم “إخماده جزئيا”.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء الليفتنانت كولونيل غابريل بلوس إنه “تمت السيطرة بالكامل على الحريق، لقد أخمد جزئيا، وهناك بؤر لا تزال مشتعلة نعمل على إخمادها”.

والحريق الضخم الذي لم تعرف أسبابه حتى الساعة اندلع قبيل الساعة السابعة مساء في الكاتدرائية الباريسية التاريخية وقد أدت النيران إلى انهيار برج الكاتدرائية القوطية التي شيدت بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر والبالغ ارتفاعه 93 مترا. وسقفها.

وشارك حوالى 400 إطفائي في مكافحة النيران ومحاولة إنقاذ برجيها الأماميي، وهو ما تمكنوا من تحقيقه قبيل منتصف الليل.

وأفادت فرق الإطفاء أن الحريق “مرتبط على الأرجح” بورشة الترميم التي تشهدها الكاتدرائية البالغ عمرها 850 عاما والمدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ العام 1991.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية