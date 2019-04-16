ماكرون: “الأسوأ تم تجنبه” في حريق نوتردام و”سنعيد بناء” الكاتدرائية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2019 - 04:48

ماكرون: “الأسوأ تم تجنبه” في حريق نوتردام و”سنعيد بناء” الكاتدرائية

منذ 2 ساعة 16 April، 2019
ماكرون
أخبار دولية - فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “الأسوأ تم تجنبه” في الحريق الضخم الذي اندلع مساء الإثنين في كاتدرائية نوتردام بوسط باريس وأدى إلى انهيار برجها وسقفها، واعدا بإعادة بناء المعلم التاريخي الذي سبب احتراقه صدمة وحزنا في العالم أجمع.

ولدى تفقده كاتدرائية نوتردام (السيدة العذراء) في وسط العاصمة، قال ماكرون وقد بدا عليه التأثر أمام ألسنة النيران التي كانت لا تزال تلتهم الكنيسة إن “الأسوأ تم تجنبه حتى وإن كنا لم ننتصر في المعركة بعد”، مؤكدا أن “الساعات المقبلة ستكون صعبة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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