تأجيل اجتماع حول سد النهضة بسبب أحداث السودان

أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي مستمرة، وليس هناك تطور جديد بها، مؤكدا التزام بلاده باتفاق يحقق العدالة للجميع.

وقال عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب المصري: “كان مقررا عقد اجتماع على مستوى وزراء الري في القاهرة، لكن تأجل بسبب الوضع في السودان والأحداث التي وقعت فيه”.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة.

وشدد الوزير المصري، على “التزام القاهرة بالوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالح مصر وحقها في الحياة إلى جانب تنمية دول حوض النيل باعتباره أيضا هدفا أساسيا”.

وتابع: “إننا لسنا ضد تنمية دول حوض النيل ونشدد على ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي – نحن دولة صحراء يخترقها نهر النيل لأن أرضنا 95% منها صحراء والمياه بالنسبة لنا مسألة حياة”.

وجاءت تصريحات الوزير المصري، ردا على النائب حاتم باشات الذى تساءل عن تطورات ملف سد النهضة لاسيما بعد الوضع الحاصل في السودان، وشدد على أن “مصر لابد أن تكون علاقاتها حسنة بحكومة السودان الجديدة”.

المصدر: وكالات