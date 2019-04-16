ماكرون من أمام كاتدرائية نوتردام: تسنى لنا تجنب ما هو أسوأ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2019 - 04:48

ماكرون من أمام كاتدرائية نوتردام: تسنى لنا تجنب ما هو أسوأ

منذ 3 ساعة 16 April، 2019
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أخبار دولية - فرنسا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرق الإغاثة التي عملت على إخماد الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس، تمكنت من تفادي هو أسوأ.

وقال ماكرون في كلمة له مساء الاثنين من أمام كاتدرائية نوتردام التي لا تزال محاولة إخماد الحريق فيها جارية، إن “ما حدث اليوم هو مأساة مروعة”.

وأشاد بجهد فرق الإطفاء التي عملت لساعات ولا زالت تواصل عملها لإخماد الحريق.
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وتابع: “خلال هذه الساعات… تسنى لنا تجنب ما هو أسوأ. لكننا لم نكسب المعركة بعد، والساعات القادمة ستكون صعبة، لكن بفضل شجاعتهم تكون الواجهة والبرجان الأساسيان في مأمن”.

المصدر: وكالات

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