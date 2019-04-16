اليمن .. الرئيس المشاط يلتقي أركان حرب محور همدان

التقى الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية بالعاصمة صنعاء أركان حرب محور همدان اللواء يحيى عبد الله الرزامي. جرى خلال اللقاء استعراض المستجدات العسكرية والميدانية في جبهات القتال في محور همدان، وما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من بطولات في مواجهة قوى العدوان ومرتزقتهم.

وفي اللقاء أكد المشاط أهمية تضافر جهود الجميع لمواجهة العدوان ومرتزقته والعمل على رفد جبهات العزة والشرف والبطولة بالمال والرجال للدفاع عن الوطن. وأشاد بالبطولات والانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية.. مشددا على أهمية تضافر الجهود في سبيل تطوير الأداء في مختلف الوحدات والمحاور العسكرية.

من جانبه نوه اللواء يحيى الرزامي بما يبذله الرئيس المشاط من جهود في متابعة الجبهات.. مؤكداً جهوزية الجيش واللجان الشعبية الدائمة لصد المرتزقة وتحرير أرض الوطن وحمايتها من دنس الغزاة والمحتلين.

المصدر: المسيرة نت