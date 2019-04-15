واشنطن : دور روسيا غير بنّاء في ليبيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 15 2019 - 19:53

واشنطن : دور روسيا غير بنّاء في ليبيا

منذ 3 mins 15 April، 2019
نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اعتبر نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دافيد ساترفيلد، اليوم الإثنين، أن بلاده لا ترى لروسيا دوراً بناءً بتسوية الخلاف في ليبيا.

وقال  للصحفيين: “نحن لا نثق بأن انخراط روسيا في هذه الأزمة سيحقق أي هدف إيجابي، إنه تدخل خارجي نعول على ينتهي بأسرع وقت. هي انتهازية، ومحاولة الاستفادة من الانخراط في “المياه العكرة” للصراع. ولهذا ستكون الفوائد قليلة”.

هذا وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد صرح سابقاً، أن روسيا على اتصال دائم بالأطراف الليبية من أجل التوصل إلى تسوية حقيقية للأزمة في البلاد.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة