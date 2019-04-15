شهيد يمني و3 جرحى بانفجار لغم أرضي زرعته قوى العدوان بالجوف

استشهد مواطنان يمنيان وأصيب ثلاثة من أسرة واحدة إثر انفجار لغم أرضي زرعه عناصر العدوان السعودي الاميركي بالطريق العام بمنطقة العقبة بمديرية خب والشعف بالجوف في اليمن.

وأوضح مصدر أمني يمني بالمحافظة أن “مواطنين اثنين استشهدا وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار لغم أرضي بسيارتهم في الطريق العام بمنطقة العقبة”.

وذكر المصدر ان “الشهيدين هما محسن مبخوت مطلق الصيدي 15 سنة، وجمال مبخوت مطلق الصيدي 13 سنة والجرحى علي مبخوت مطلق الصيدي 18 سنة وعائض عسكر مطلق الصيدي 17 سنة إصابتهما خطيرة ومنصور مبارك حمد مطلق الصيدي 17 سنة”.

وأدان المصدر “بشدة أمعان تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم على استهداف المواطنين وارتكاب مجازر يندى لها جبين الإنسانية”، وأكد أن “هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها”.

المصدر: موقع انصار الله