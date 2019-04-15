ميركل أكدت خلال اتصال بالسيسي تمسكها بالحل السياسي في ليبيا

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين تمسكها بالحل السياسي في ليبيا. بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

ونقل بيان عن السفير بسام راضي قوله إن ميركل أكدت “تمسك بلادها بالحل السياسي في ليبيا في إطار الحوار. وقد اتفق الجانبان على ضرورة (…) العمل بسرعة لانهاء الأزمة الليبية بما يساهم في وقف تدهور الوضع وتدارك خطورته”.

وتابع أن السيسي أكد “موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا. ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة التي باتت تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل أيضا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها”.

وأشار المتحدث الى ان الاتصال تطرق كذلك إلى تطورات الأوضاع في السودان. وأكد الرئيس المصري دعم بلاده “خيارات الشعب السوداني” مشددا على “أهمية تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه”.

كما بحث السيسي وميركل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وفقا للمتحدث.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية