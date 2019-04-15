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April 15 2019 - 19:54

لجنة الأسير سكاف في يوم الأسير الفلسطيني: حريتهم أمانة في أعناقنا

منذ 1 ساعة 15 April، 2019
لجنة الاسير يحيى سكاف
لبنان

توجهت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية” يحيى سكاف، في بيان، بمناسبة 17 نيسان “يوم الأسير الفلسطيني”، ب”التحية إلى آلاف الأسرى الفلسطنيين في سجون العدو الغاصب، الذين يقبعون داخل الزنازين حيث يتعرضون للتعذيب اليومي، في ظل صمت تام للمنظمات الإنسانية الدولية التي تعنى بالدفاع عن الأسرى”.

وطالبت اللجنة للمناسبة ب”ضرورة الضغط بكافة الوسائل، والتحرك الشعبي أمام مراكز الأمم المتحدة، لمساندة قضية الأسرى وفضح جرائم العدو بحقهم، لأن قضيتهم هي قضية إنسانية ووطنية، وحريتهم أمانة في أعناقنا، أما من يتخاذل عن مساندتهم فهو متواطئ مع العدو”.

ودعت إلى “المشاركة في الإعتصام الذي تقيمه تضامنا مع الأسرى خلال افتتاح جناح الأسير يحيى سكاف داخل معرض رشيد كرامي في طرابلس الأربعاء في 17 الجاري الساعة 7 مساء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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