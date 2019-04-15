منظمو الاحتجاجات في السودان يطالبون بحل المجلس العسكري الانتقالي

طالب منظمو الاحتجاجات في السودان الاثنين بحل المجلس العسكري الانتقالي واستبداله بمجلس مدني يضم ممثلين للجيش وبإقالة كبار المسؤولين في السلطة القضائية.

وقال محمد ناجي. وهو من قادة “تجمع المهنيين السودانيين” الذي نظم الحركة الاحتجاجية في السودان منذ أشهر “نريد إلغاء المجلس العسكري الحالي واستبداله بمجلس مدني مع تمثيل للعسكريين”.

بدوره. حذر أحمد الربيع عضو التجمع من أنه “اذا لم يحل المجلس العسكري ويتم تكوين مجلس مدني. لن نشارك في الحكومة الانتقالية”.

وطالب “تجمع المهنيين السودانيين” الاثنين كذلك بإقالة رئيس السلطة القضائية عبد المجيد إدريس والنائب العام عمر أحمد محمد.

وقال القيادي في التجمع طه عثمان للصحافيين “نطالب بإقالة رئيس القضاء ونوابه واستبداله بشخصية موثوقة وإقالة النائب العام واستبداله بشخص موثوق”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية