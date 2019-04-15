الجامعة العربية تؤيد خطوات المجلس العسكري الانتقالي في السودان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2019 - 00:19
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الجامعة العربية تؤيد خطوات المجلس العسكري الانتقالي في السودان
منذ 45 mins
14 April، 2019
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