تجمع المهنيين السودانيين يطالب بنقل السلطة “فورا” الى حكومة مدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2019 - 00:19

تجمع المهنيين السودانيين يطالب بنقل السلطة “فورا” الى حكومة مدنية

منذ 1 ساعة 14 April، 2019
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